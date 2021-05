Bari, in stazione tamponi rapidi gratis per tutti

Dal 15 maggio, a Bari, chiunque può sottoporsi al tampone rapido gratuito nella stazione centrale. È stato attivato, infatti, il nuovo servizio della Croce Rossa Italiana, per il progetto "Covid-19 mobile testing", realizzato con la Commissione europea. All'inaugurazione hanno partecipato anche l'assessore regionale Pier Luigi Lopalco, il sindaco Antonio Decaro e il dg Asl Antonio Sanguedolce, con la presidente Cri Bari Consiglia Margiotta. Per effettuare il tampone rapido, basta raggiungere la tensostruttura nella zona del piazzale ovest, dalle 11 alle 18, e registrarsi. Il risultato arriva in quindici minuti: se si risulta positivi, viene anche effettuato un test molecolare. Possono accedere al servizio, in programma fino al 30 settembre, non solo i pendolari, ma anche semplici cittadini