Sono meno di 40mila gli attualmente positivi in Puglia

Scende sotto quota 40mila il numero dei postivi in Puglia. Lo comunica la Regione attraverso il consueto bollettino quotidiano. I nuovi casi sono 591 a fronte dei 9.827 tamponi lavorati. Un calo complessivo che vede nella provincia di Bari 131 contagi, nella provincia di Foggia 49 e nella Bat 109. Il calo complessivo è anche nelle altre province pugliesi, a cominciare da quelle di Taranto che riporta 86 casi, in quella di Lecce 138 e nel brindisino 79. Non mancano i contagi di residenti fuori regione, 1 e di persone la cui provincia non è nota, 2.

Scendono anche i decessi, se ne contano 23 in tutta la regione, di cui 7 nel barese, 2 nel brindisino, 1 nella Bat, 3 nel foggiano, 7 nel tarantino. Sono 62 i ricoverati in meno rispetto a ieri, per un totale di 1.321 pazienti, il numero dei guariti è di 1.621.