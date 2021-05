Continua ad arretrare la curva del contagio in Puglia

Continuano ad arretrare i numeri del Covi19 in Puglia. Sono 554 i nuovi casi registrati su 9.169 tamponi effettuati, suddivisi tra la provincia di Bari, che conta 141 nuovi contagi, la provincia di Brindisi, con 45 casi, la Bat 74, la Capitanata 101, la provincia di Lecce 105, quella di Taranto 89. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione per altri 3 casi la provincia di residenza non è nota. Continuano a scendere anche i numeri dei ricoverati in ospedale, sono 1.383 (93 in meno rispetto a ieri), cresce il numero dei guariti, in 24 ore sono 1.777.

Purtroppo si contano ancora 31 decessi, di cui 6 nel barese, 1 nel brindisino, 5 nella Bat, 5 nel foggiano, 9 nel leccese e 5 nel tarantino.