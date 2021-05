Puglia: stagione balneare al via dal 15 Maggio

Inizierà ufficialmente sabato 15 maggio la stagione balneare, in anticipo rispetto al passato. Per la riapertura delle spiagge pugliesi dunque è iniziato il conto alla rovescia.

Ma da sabato quindi ci sarà il via libera per l'apertura dei lidi anche quest'anno con le particolari prescrizioni con le misure anti-Covid e quindi l'opportuno distanziamento di ombrelloni, sdraio e lettini.

Buona parte dei gestori hanno già provveduto alla sistemazione di passerelle, cabine, gazebi e basi per gli ombrelloni mentrre per quello che riguarda le spiagge pubbliche i Comuni hanno avviato le opere di manutenzione delle strutture fisse e le boniche con la rimozione di rifiuti e materiale vario portato dalle mareggiate dei mesi invernali. C'è da segnalare anche che la Regione ha stanziato 300mila euro per aiutare i Comuni negli interventi necessari ad assicurare accessibilità e fruibilità alle persone diversamente abili delle spiagge libere previste nel Piano regionale delle coste.

In tutta la Puglia, per il lavoro di pulizia della costa e delle spiagge cittadine sono già mobilitati i volontari che con Legambinte per le giornate del 14, 15 e 16 organizzano in tutta Italia l'operazione "Spiagge e fondali puliti 2021". Localmente già dalle scorse settimane - così come fanno periodicamente - associazioni cittadine hanno già provveduto a una prima rimozione di rifiuti da arenili e scogliere.