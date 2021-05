Occupazione suolo pubblico e dehors: prorogate le concessioni. Al via le nuove domande

È prorogata al 31 dicembre di quest’anno la possibilità per le attività commerciali di allestire dehors all’aperto per il consumo di bevande e alimenti per ottemperare alle misure di contenimento e diffusione del Covid 19. Il provvedimento recepisce quanto stabilito dal «Decreto sostegni» del 22 marzo scorso e rimane valido per chi è già in possesso delle concessioni. Fondamentale, per le ulteriori occupazioni di suolo pubblico, è che le strutture adibite all’accoglienza degli avventori, siano prove di fondazioni e che non siano rigide di tamponamento e copertura. Per poter fare richiesta di nuove concessioni è scaricabile dal sito www.comune.giovinazzo.ba.it l’apposito modulo da trasmettere compilato in ogni sua parte attraverso una casella di posta certificata (Pec) all’indirizzo settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it).

«Nel pieno rispetto delle regole – ha ricordato l’assessore alle attività produttive, Salvatore Stallone - stiamo cercando di andare incontro il più velocemente possibile al settore della ristorazione così duramente provato dalla pandemia. Speriamo che quella che sta per iniziare sia una stagione estiva che ridia fiato al mondo delle attività commerciali e che si possa tornare davvero a rivedere la luce dopo un anno disastroso per l’economia».