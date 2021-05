Crolla al 5,1 percento il contagio in Puglia

Pochi test, 4.769, ma il numero dei nuovi contagi è decisamente basso. «Solo» 247 in tutta la Puglia, pari al 5,1 percento. Di conseguenza crollano i contagi in provincia di Bari, sono 32, in quella di Foggia, 47 e nella Bat 10. Stessi risultati anche nelle altre province pugliesi, con Taranto che riporta di un solo caso, nel brindisino 18 e nel leccese 136, che in questa giornata sul fronte del contagio veste la maglia nera nella regione. Un caso è attribuito a un residente fuori regione, altri due sono riferiti a residenti la cui provincia non è nota.

Ancora tanti i decessi, 25, ma questo è il numero che decrescerà più lentamente rispetto a tutti gli altri. Nel dettaglio le vittime del Covid sono 3 nel barese, 2 nel brindisino, 3 nella Bat, 5 nel foggiano, 1 nel leccese e ben 11 nel tarantino. Scende a 1607 il numero dei ricoverati in ospedale (59 in meno rispetto a ieri), mentre il numero dei guariti in una giornata è di 1.099.