Scuola, verso l'assunzione di 60mila precari con una «sanatoria»

I numeri sono importanti, i posti vuoti sono 112mila, quasi 6 su 10 sono al Nord.

Potrebbero essere almeno 60mila i precari che il 1° settembre si vedranno trasformare l’incarico in contratto a tempo indeterminato, attraverso un mix di procedure, inclusa una «urgente e transitoria» che dovrà mettere a punto il ministero dell’Istruzione.

La sfida è duplice. Da un lato, come ripetuto più volte dal premier Mario Draghi, c’è da evitare di ritrovarsi a settembre - in assenza di interventi - con la cifra record di 210mila supplenti. Dall’altro, c’è da iniziare a coprire, con docenti stabili, le 112mila cattedre attualmente vuote (un numero, peraltro, destinato di anno in anno a crescere viste le elaborazioni del turn-over di insegnanti fatte dall’esecutivo, tra le 25 e le 30mila uscite ogni anno).

Sul piatto, al momento, ci sarebbero tra gli 1 e gli 1,3 miliardi di euro. Ma la partita non è chiusa.

La necessità di studiare un mix di strumenti nasce dal fatto che, attingendo ai soli canali ordinari (Gae e graduatorie vecchi concorsi), negli scorsi anni si è riusciti a riempire meno del 30% dei posti autorizzati. Da qui la necessità di cercare anche altrove. A cominciare dai 32mila posti della procedura straordinaria - indetta dal precedente governo e ormai prossima al traguardo - le cui assunzioni (di precari storici con 36mesi e più di servizio alle spalle) potrebbero essere anticipate a settembre (se non tutte, almeno una fetta consistente). Mentre ormai è chiaro a tutti che non si potrà contare sulle 46mila cattedre delle due selezioni ordinarie ferme al palo.

Mentre si ragiona sul nuovo anno, c’è da portare a termine questo. Una circolare dell’Istruzione conferma il ritorno delle bocciature dopo un anno di stop. Applicabili anche a chi ha fatto lezioni in Dad, sebbene si invitino le scuole a tener conto delle eventuali assenze per Covid.