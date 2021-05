Diminuisce il numero dei positivi da Covid 19 in Puglia

È sceso al disotto dei 45mila il numero complessivo degli attualmente positivi al Covid 19. Al totale complessivo concorrono i 646 casi registrati nelle ultime ore a fronte degli 8.631 test somministrati. Pari al 7,4 percento, percentuale che sta subendo poche fluttuazioni negli ultimi giorni. Nel dettaglio i nuovi casi sono nella provincia di Bari, 229, in quella di Foggia, 130, nella Bat, 108. Ed ancora 64 in provincia di Taranto, 31 in provincia di Brindisi e 80 in quella di Lecce. Altri 3 casi sono di residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota.

Continua a essere alto il numero dei decessi, sono 25, di cui 2 nel barese, 7 nel brindisino, 9 nella Bat, 2 nel leccese, 4 nel tarantino e un residente fuori regione. Stabile il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1.666 i pazienti in corsia, mentre il numero dei guariti è di 663.