Il numero dei guariti raddoppia quello dei nuovi casi

Si equivalgono ai dati di ieri quelli diffusi oggi dalla Regione sull’andamento del Covid in Puglia. Dagli 11.686, qualcuno in meno rispetto a quelli lavorati nelle 24 ore precedenti, sono risultati 870 nuovi casi, pari al 7,4 percento. Nel dettaglio i nuovi contagio sono in provincia di Bari, che ne conta 221, nella Capitanata che riporta 163 contagi, nella Bat con 100 nuove infezioni. Nelle altre province pugliesi i casi riportati sono 117 nel tarantino, 172 nel leccese e 95 nel brindisino. Altri 3 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, mentre un ultimo caso è stato riattribuito.

Ancora troppi decessi, sono 20 nelle ultime 24 ore, suddivisi tra il barese, 4, il brindisino, 1, la Bat, 3, il foggiano, 6, il leccese, 2 e il tarantino, 4. Sempre in diminuzione il numero dei ricoverati, sono 1.685 (29 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti, sono 1.688, raddoppiano i nuovi casi registrati in giornata.