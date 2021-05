Un cornetto per Giovinazzo

Cosa passerà di Giovinazzo nei pochi secondi che lo spot pubblicitario, (tanto dura) del più famoso cornetto italiano, è difficile da saper prima della messa in onda. Ancora più difficile sarà sapere se l’evento sarà in grado di convogliare turisti e visitatori in città alla ricerca delle location dome le immagini sono state girate.

Ma la sola presenza della troupe che si sta occupando delle riprese, pare abbia acceso gli entusiasmi degli amministratori locali. A partire dal sindaco Tommaso Depalma, consapevolmente convinto di aver ben lavorato per promuovere Giovinazzo da questo punto di vista, dimenticando, forse, che già altri spot sono stati girati in città. A cominciare da quello sulla raccolta differenziata, con Lino Banfi protagonista, oppure, ed è di altro livello, le puntate di «Linea blu» la nota trasmissione di Rai1, che meglio hanno raccontato Giovinazzo, il suo orto, il suo mare.

Intanto però godiamoci lo spot con il cornetto. «Giovinazzo ha degli scorci meravigliosi e ancora autentici e un patrimonio storico-artistico inavvicinabile per tanti altri territori. Questo ci ha permesso si sbaragliare gli altri concorrenti - ha dichiarato Depalma attraverso un comunicato stampa - Siamo convinti che tutte queste azioni sinergiche che da anni ormai ci caratterizzano ci aiuteranno ad essere più rapidi nella ripartenza che speriamo possa essere imminente. Penso all’orgoglio di tutti i giovinazzesi che non vivono a Giovinazzo e che, attraverso questo spot, vedranno più volte la loro meravigliosa città entrare da protagonista nelle case degli italiani». Non è da meno l’assessore alla cultura e turismo Cristina Piscitelli, che mette a paragone un cornetto con tutta la storia, pressoché sconosciuta, di Giovinazzo.

«Giovinazzo – ha detto - è un set a cielo aperto non soltanto in questi due giorni di importanti riprese. Possiamo dire che la nostra città ha la forza di affermarsi come location attrattiva ed entrare nell’immaginario collettivo con la sua bellezza. Siamo orgogliosi di ospitare una produzione così importante che sarà capace di veicolare i luoghi più caratteristici della nostra città nell’estate di tanti, giovani e adulti, e generare così importanti ricadute anche in termini turistici. L’immagine di Giovinazzo negli ultimi anni è stata rappresentata e promossa dalle tante iniziative organizzate e sicuramente con questo ulteriore lancio ci auguriamo che, nei limiti imposti dalle restrizioni e quindi in sicurezza, il flusso di visitatori possa crescere e soprattutto diversificarsi».

Il cornetto arriverà dove film come quello di Sergio Rubini, girato in parte a Giovinazzo, o i corto di Pippo Mezzapesa, che hanno vinto anche il David di Donatello, non sono riusciti ad arrivare?