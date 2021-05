Scendono gli indicatori del contagio, probabile zona gialla per la Puglia

Tutti gli indicatori sull’andamento del contagio da Covid 19 in Puglia sono in discesa. E questo potrebbe significare l’ingresso della regione in fascia gialla da lunedì prossimo. Indicatori che, a cominciare dalla percentuale del contagio sui test effettuati, siamo al 7,3 percento, rilevano per la prima volta dall’inizio dello scorso inverno un numero bel inferiore ai mille i nuovi casi. 877 per l’esattezza a fronte degli 11.893 tamponi somministrati. Nel dettaglio i nuovi casi nell’area metropolitana a di Bari sono 253, in Capitanata 115, nella Bat 89. Numeri più contenuti anche nelle altre province pugliesi, 123 nel tarantino, 96 nel brindisino, 203 nel leccese. Altri due casi sono stati riclassificati.

Sul fronte dei decessi i numeri continuano a essere alti, 23 le persone decedute nelle ultime 24 ore, di cui 4 nel barese, 2 nel brindisino, 1 nella Bat, 8 nel foggiano, 7 nel leccese e 5 nel tarantino. Da inizio pandemia il numero dei morti ha purtroppo superato quota 6mila. Altro indicatore positivo è nel numero dei ricoverati negli ospedali, sono attualmente 1.714 (28 in meno rispetto a ieri). Anche nelle terapie intensive i ricoverati sono scesi sotto quota 200, il dato è però riferito a ieri. Sempre superiore ai nuovi casi il numero dei guariti che nelle ore precedenti sono stati 1.461.