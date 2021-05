In discesa la curva del contagio a Giovinazzo

Scende a 79 il numero degli attualmente positivi a Giovinazzo. Il dato è del 3 maggio, e conferma il decremento del contagio come in tutta la Puglia. La notizia positiva sta anche nel fatto che, nella tabella che riassume l’andamento del Covid, anche la colonna dei nuovi contagi i numeri da qualche giorno sono a una cifra. E cominciano ad apparire anche gli zeri in quella colonna, ad eccezione del 2 maggio, che ha segnato 10 nuovi contagi. Sul fronte della campagna vaccinale, rimane ancora chiuso il centro predisposto nella palestra della scuola San Giovanni Bosco.

A tal proposito, il sindaco Tommaso Depalma, fa sapere di aver scritto alla Regione, e con lui anche altri sindaci dell’area metropolitana barese, per chiedere «di partire quanto prima con le operazioni di vaccinazione sul territorio, per agevolare i cittadino e soprattutto per contribuire all’accelerazione delle somministrazioni». Le ultime fasi di allestimento dell’hub vaccinale, sarebbero in corso, ma non c’è ancora la data per l’apertura del centro giovinazzese.