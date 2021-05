Covid: A settembre difficile lezioni integralmente in presenza

"Il prossimo anno scolastico sarà estremamente complicato puntare ad un rientro in presenza al 100%".

Lo scrivono in una nota Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda che hanno chiesto un incontro urgente all’Ufficio scolastico regionale e annunciano per venerdì 7 maggio, alle ore 10.00, una conferenza stampa all’aperto, davanti alla sede dell’Usr di Bari.

Classi pollaio con punte di 30 alunni (anziché 20), mancanza di un piano di trasporti adeguato, mancato ammodernamento degli edifici e taglio dei collaboratori scolastici.

La manifestazione - rilevano - serve «sia a dire basta alle vuote dichiarazioni di buona volontà del ministero, cui non seguono ancora atti concreti e condivisibili, sia per rivendicare l’incremento degli organici del personale docente e ATA con conseguente riduzione degli alunni per classe».