Covid 19: in Puglia altri 1.171 casi e 12 decessi

Qualche caso in più rispetto a ieri e la percentuale dei casi di covid risale al 9,4 percento. Risale al 9,4 percento il rapporto tra test e nuovi casi. Sono 1.171 i contagi registrati dai 12.351 test effettuati, di cui 434 in provincia di Bari, 99 in quella di Brindisi, 112 nella Bat, 123 in Capitanata, 169 in provincia di Lecce e 236 nel tarantino.

Scende a 12 il numero dei decessi, divisi tra le province di Bari (3), di Brindisi (1), di Foggia (3), di Lecce (2), e di Taranto (3). Anche il numero dei ricoverati continua a diminuire, attualmente sono 1.742 (40 in meno rispetto a ieri), mentre continua a crescere il numero dei guariti, sono 1.293 nelle ultime 24 ore.