Ancora 1.022 casi in Puglia, 317 nel barese

Poco più di mille casi quelli riportati oggi dal bollettino della Regione sull’andamento del Covid in Puglia. Dai 13.803 test sono risultati 1.022 nuovi casi: nella provincia di Bari 317, nella provincia di Brindisi 105, nella Bat 140, in Capitanata 89, nella provincia di Taranto 169 e in quella di Lecce 196. Altri 8 casi sono di residenti fuori regione, per ulteriori 4 casi la provincia di residenza non è nota.

Sono 37 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 7 nel barese, 9 nel foggiano, 6 nel leccese, 12 nel tarantino. Si alleggerisce la pressione sugli ospedali, i pazienti ricoverati sono 1.782 (50 in meno rispetto a ieri), i guariti sono 1.397.