Covid-19: 800 nuovi contagi domenica 2 maggio

Il report di domenica 2 maggio 2021 riporta che in Puglia sono stati registrati altri 810 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, quattro casi di residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 18 decessi: sei in provincia di Bari, tre in provincia di Brindisi, quattro nella Bat e cinque in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2 milioni 242mila 79 test. I pazienti guariti sono 183mila 232 e i casi attualmente positivi sono 47mila 637. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 236mila 781.