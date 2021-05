Covid 19: altri 1.130casi e 21 decessi

È ancora in lieve discesa la percentuale del contagio in Puglia. Oggi segna il 9,8 percento, come risultato degli 11.450 test che hanno fatto rilevare 1.130 casi. I nuovi positivi sono 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella Bat, 41 in provincia di Foggia, 159 in provincia di Lecce, 217 in provincia di Taranto. Altri 2 casi sono di residenti fuori regione, per ulteriori 6 casi la provincia di residenza non è nota. Sono 21 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 8 nel barese, 1 nel brindisino, 6 nella Bat, 2 nel foggiano, 4 nel tarantino.