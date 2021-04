C’è un rialzo nella percentuale del contagio, diminuiscono i ricoveri

Torna la 10 percento il rapporto su test e positivi in Puglia. Un rialzo rispetto a ieri, determinato dai 12.733 tamponi lavorati che hanno fatto rilevare 1.282 nuovi casi. Fondamentale l’apporto negativo della provincia di Bari che fa registrare 502 contagi, mentre in Capitanata i nuovi casi «crollano» a 45. Rimane sempre sugli stessi livelli la curva del contagio nella Bat che registra 152 casi. Più a sud nella Puglia continua a essere la provincia di Taranto a far registrare il maggior numero di contagiati, sono 279, con il leccese che ne riporta 186 e il brindisino 116. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione.

È molto alto in numero dei decessi rilevato nelle ultime 24 ore, 48, di cui 18 nel barese, 6 nel brindisino, 1 nella Bat, 10 nel foggiano, 8 nel leccese, 5 nel tarantino. Continua però a scende il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1.916, ben 37 in meno rispetto a ieri. A guarire nelle ultime ore sono stati in 1.252.