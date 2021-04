I gestori di telefonia mobile intraprendono azioni legali per l’installazione delle antenne 5G

È trascorso un anno circa da quando il Consiglio Comunale, coi voti della maggioranza, approvò una delibera con la quale affermava in suo «no» all’insediamento e alla messa in opera delle antenne di telefonia mobile «5G». Una pronuncia che voleva «preservare» il territorio comunale da fonti di inquinamento elettromagnetico diverse da quelle già in atto. Quella volontà appariva già, nella sua formulazione piuttosto anacronistica, visto che le moderne tecnologie si evolvono e che le reti informatiche sempre più potenti hanno bisogno di bande telematiche affidabili. Un esempio è la domotica, la nuova frontiera dei servizi anche domestici.

Ma la pandemia in corso ha rilevato come siano necessarie le reti telematiche di ultima generazione, per velocizzare la comunicazione anche internazionale tra enti di ricerca, ospedali, non ultimi quegli utenti che hanno un loro congiunto isolato in ospedale. Per non parlare della didattica a distanza e dello smart working. È una realtà nuova a cui bisogna abituarsi, nonostante intorno al 5G si siano diffuse una serie di false notizie che hanno avuto il solo scopo di far aumentare la confusione con il picco che è stato raggiunto proprio in occasione del primo lockdown.

Adesso però le cose cambiano. I gestori di telefonia mobile hanno cominciato a intraprendere azioni legali contro quei comuni che in Italia hanno approvato delibere che sono sulla falsa riga di quella approvata dal consiglio comunale di Giovinazzo. E in alcune sentenze emesse dai giudici, ci sono delle comunità che sono state condannate a risarcire le spese legali. La domanda è: di fronte all’evenienza che le società di telefonia mobile intraprendono una azione legale verso la città di Giovinazzo, cosa succederà?