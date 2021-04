Scende all’8percento il tasso di positività in Puglia

Come ogni lunedì i tamponi lavorati sono in numero inferire rispetto agli altri giorni della settimana, di conseguenza diminuisce anche il numero dei contagi rilevati. Ma quello che conta in questi casi è la percentuale sui test che oggi è scesa all’8,2 percento, frutti dei 5.792 tamponi e dei 477 nuovi casi. Nella provincia di Bari i casi registrati sono 100, molti di più in Capitanata dove se ne contano 208. Nella Bat i nuovi contagi sono 39, ancora meno nelle province di Taranto, 8, e Brindisi, 34. Nel leccese invece sono stati registrati 83 casi. Un altro caso è relativo a un residente fuori regione, mentre per altri 4 casi la provincia di residenza non è nota.

Torna a essere alto il numero dei decessi, se ne contano 37 nelle ultime 24 ore, di cui 12 nel barese, 3 nella Bat, 12 nel foggiano, 3 nel leccese, 7 nel tarantino. Diminuiscono sempre più i ricoverati in ospedale, sono 1.955 (18 in meno rispetto a ieri), il numero dei guariti è di 983.