Ancora 1.203 casi di Covid in Puglia

In questa domenica il tasso di positività rilevato è al 12,5percento. Dai 9.617 tamponi lavorati sono emersi 1.203 nuovi casi, suddivisi tra la provincia di Bari con 498 contagi, quella di Foggia, con 174 casi e la Bat con 122 casi. Nelle altre province i casi rilevato sono 121 nel tarantino, 166 nel leccese e 117 nel brindisino. Ancora un caso di contagio per un residente fuori regione e altri 4 casi la cui provincia di residenza non è nota.

I decessi registrati sono 19, di cui 5 nel barese, 1 nel brindisino, 4 nella Bat, 6 nel foggiano, 1 nel leccese e 2 nel tarantino. Scende ancora il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1973 (15 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti sono 975.