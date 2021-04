Altri 1.255 casi di Covid in Puglia, 333 nel barese

La Puglia da lunedì sarà arancione, ma il Covid 19 non smette di colpire, anche se con minore intensità rispetto alle scorse settimane. Sono ancora 1.255 i nuovi casi rilevati oggi che portano la percentuale al 9,4 percento sui 13.331 test lavorati. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi contagi registrati sono 333, in Capitanata 193, nella Bar 153. Nelle province meridionali della Puglia i contagi registrati sono 237 nel tarantino, 182 nel brindisino e 145 nel leccese. Altri 5 casi sono di residenti fuori regione, per ulteriori 7 casi non è nota la provincia di residenza.

È sempre alto il numero dei decessi, sono 33 complessivamente, suddivisi tra la provincia di Bari che ne conta 11, la Bat 12, 2 nel foggiano, 2 nel leccese, 5 in provincia di Taranto e 1 residente fuori regione. Scende sotto quota 2mila il numero dei ricoverati in ospedale, sono 33 in meno rispetto a ieri, mentre il numero dei guariti, 1.357 supera quello dei nuovi contagi.