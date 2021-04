Ancora un picco di decessi in Puglia, sono 64 le vittime nelle ultime 24 ore

Negli ultimi giorni i dati forniti dalla Regione sull’andamento della pandemia in puglia sono altalenanti. Oggi la situazione epidemiologia appare migliore rispetto a ieri, con una percentuale dei contagi che scende al 12,6 percento. Grazie a un numero maggiore di test lavorati, sono stati 13.345, e un numero inferiore di nuovi casi, 1.602. Nel dettaglio i nuovi contagi nella provincia di Bari sono 658, nella provincia di Foggia 266, nella Bat 154. Nelle altre province i casi registrati sono 277 nel tarantino, 155 nel brindisino e 176 nel leccese. Un caso è attribuito a un residente fuori regione, per altri 5 casi la provincia di residenza non è nota.

C’è da registrare un ennesimo picco di decessi, 64, di cui 25 nel barese, 5 nel brindisino, 4 nella Bat, 2 in Capitanata, 15 in provincia di Lecce e 13 in quella di Taranto. Continua a migliorare la situazione complessiva degli ospedali, oggi si contano 48 ricoveri in meno rispetto a ieri per un totale 2.031 pazienti. È però pesante la pressione sulle terapie intensive, ieri erano in 260 i pazienti gravi costretti a cure anche invasive. Il numero delle guarigioni continua per fortuna a essere alto, nelle ultime 24 ore sono stati giudicati guariti in 1.853.