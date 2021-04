Risale la curva del contagio in Puglia, negli ospedali ancora 2mila pazienti

C’è un rialzo al 15 percento dei nuovi casi registrati oggi in Puglia. Dai 12.472 test sono emersi 1.895 contagiati. Nella sola provincia di Bati i nuovi casi sono 730, in Capitanata 347 e nella Bat 203. Anche nella altre province pugliesi si osserva un incremento del contagio, nel tarantino sono 271, in provincia di Brindisi 127, in quella di Lecce 209. Ancora un caso per un residente fuori regione, per altri 7 casi la provincia di residenza non è nota.

Torna a salire anche il numero dei decessi, sono 35 nelle ultime 24 ore, di cui 18 in provincia di Bari, 1 in quella di Brindisi, 7nel foggiano, 4 nel leccese e 5 nel tarantino. Continua a scendere lentamente il numero dei ricoveri in ospedale, sono 53 in meno rispetto a ieri, il numero complessivo però rimane oltre i 2mila. Altri 1.791 positivi al virus sono stati dichiarati guariti.