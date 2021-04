Stabile la percentuale dei nuovi contagi in Puglia

Sembra alleggerirsi la pressione sugli ospedali, soprattutto sulle terapie intensive che per la percentuale di occupazione dei posti letto passano dal 49percento dei giorni scorsi al 44 percento di oggi. Siamo sempre ben oltre i limiti della soglia di sicurezza, ma qualche segnale positivo comincia ad arrivare. Intanto la percentuale dei nuovi contagi rimane uguale a quella di ieri, l’8,8percento. Frutto dei 12.937 tamponi lavorati che hanno fatto rilevare 1.141 nuovi casi. Di questi un terzo circa, 406, son in provincia di Bari, mentre quella di Foggia ne riporta 35, la Bat 105. Nelle altre province pugliesi, il tarantino fa registrare 289 nuovi casi, il leccese 202, il brindisino 104. Un caso è attribuito a un residente fuori regione un ulteriore caso è stato riattribuito.

Sono stati registrati nelle ultime 24 ore 25 decessi, 5 nel barese, 1 nel brindisino, 3 nella Bat, 6 in Capitanata, 1 in provincia di Lecce e 9 in quella di Taranto. Sono 2.157 i ricoverati in ospedale, 17 in meno rispetto a ieri, il numero dei guariti ormai da qualche giorno supera quello dei nuovi contagi, nell’ultima giornata se ne sono contati 1.562.