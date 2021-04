Scende il numero complessivo dei contagiati in Puglia ma ospedali sempre sotto pressione

È ritornato sotto quota 50mila il numero degli attualmente positivi in Puglia. E scende all’8,8 percento anche la percentuale dei positivi sui test somministrati. Sono infatti 13.376 i tamponi lavorati da cui sono risultati 1.180 nuovi casi, suddivisi tra la provincia di Bari che riporta 267 contagi, quella di Foggia, con 194 casi e la Bat che ne registra 216. Nelle altre province pugliesi nuovi casi sono 215 nel tarantino, 159 nel brindisino e 128 nel leccese. Altri 4 casi sono di residenti fuori regione per ulteriori 3 casi la provincia di residenza non è nota.

Si dimezza rispetto a ieri il numero dei decessi, sono 24, di cui 10 nel barese, 1 nel brindisino, 3 nel leccese e 9 nel tarantino. Quasi invariato rispetto alle 24 ore precedenti il numero dei ricoverati in ospedale, sono 2.153 complessivamente 4 in meno di ieri. Continua a essere più alto il numero dei guariti, 1.783 rispetto ai nuovi casi, e questo sta determinando il calo dei positivi in Puglia. Rimane però alta la pressione sugli ospedali, con le terapie intensive occupate per quasi il 50 percento dei posti disponibili nella Regione.