«Solo» 584 i nuovi casi in Puglia, la percentuale sui test è al 9,5 percento

Come ogni lunedì il bollettino regionale sull’andamento della pandemia segna meno casi, sono 584, ma per il numero dei tamponi somministrati, 6.130, la percentuale del contagio è al 9,5 percento. Meno dei giorni precedenti ma sempre alta. La metà circa dei casi riscontrati è nell’area metropolitana di Bari, sono 278 i nuovi casi, mentre nella Capitanata i contagiati sono 131 e nella Bar «solo» 28. Relativamente pochi i nuovi casi anche nelle altre province pugliesi, 23 nel tarantino, 49 nel brindisino e 77 nel leccese. Ancora un caso di un residente fuori regione. Per 3 casi c’è stata la riclassificazione.

Subisce un consistente balzo in avanti il numero dei decessi in Puglia, sono 46 quelli registrati nelle ultime 24 ore, la metà, 23 nel barese, 3 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 6 in provincia di Foggia, 7 nel leccese e 5 nel tarantino. Continua a scendere il numero dei ricoverati in ospedale, sono 17 in meno rispetto a ieri, per complessivi 2.157 pazienti, ma le terapie intensive, con il 49percento dei posti letto occupati, hanno raggiunto un picco preoccupante. Sempre alto il numero dei guariti, nell’ultima giornata sono 1.550.