Piccoli segnali di miglioramento in Puglia ma sempre troppi casi

Più guariti meno contagi. Ormai il dato sembra andare verso il consolidamento, ma a percentuale dei nuovi casi rimane ancora alta. È infatti all’11,7 percento, frutto dei 12.935 tamponi lavorati che hanno fatto emergere ancora 1.525 casi. Nella provincia di Bari i nuovi contagi sono 566, nella provincia di Foggia 199, nella Bat 205. È sempre nella provincia di Taranto il numero maggiore di casi per i territori meridionali della Puglia, i casi nelle ultime 24 ore sono 243, mentre nel brindisino i casi sono 146 e nel leccese 163. Ancora 2 casi di residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota.

Scende notevolmente, rispetto a ieri, il numero dei decessi, se ne contano 11, di cui 3 nel barese, 2 nel brindisino, 1 nella Bat, 2 nel foggiano e 3 nel tarantino. Torna a salire il numero dei ricoveri, 13 in più rispetto a ieri, per complessivi 2191 pazienti. Come dicevamo il numero dei guariti supera anche oggi quello dei nuovi casi: a risultare negativi all’ultimo tampone sono in 1.591.