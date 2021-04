È sempre alto il numero dei decessi in Puglia, sono 50 in 24 ore

È all’11,4 percento il rapporto tra test e positivi. Dai 13.399 tamponi lavorati, infatti sono risultati 1.537 nuovi casi. Di questi 562 sono nella provincia di Bari, 266 in quella di Foggia e 119 nella Bat. Nella provincia di Taranto i nuovi contagi sono 328, nella provincia di Brindisi 97, in quella di Lecce 161. È risultato ancora un caso positivo per un residente fuori regione, per altri 3 casi la provincia di residenza non è nota.

Troppo alto il numero dei morti quest’oggi, sono 50, suddivisi per l’area metropolitana di Bari, 22, la Bat 5, la Capitanata 10, la provincia di Lecce 7 e la provincia di Taranto 6. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in ospedale, sono 2.178 (9 in più rispetto a ieri), mentre il numero dei guariti, 1.619 supera anche oggi quello dei nuovi contagi.