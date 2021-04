I nuovi contagi si equivalgono oggi con il numero dei guariti

Torna a essere alta la percentuale del contagio, il 13,9 percento, ma c’è un dato positivo. Almeno oggi il numero dei guariti supera, anche se di poco, quello dei nuovi contagi. Nello specifico i nuovi casi sono 1.867, i guariti nelle ultime 24 ore 1.891. I nuovi contagi sono 681 in provincia di Bari, 391 in quella di Foggia e 113 nella Bat. E ancora 397 casi in provincia di Taranto, 97 in quella di Brindisi e 172 nel leccese. Come ogni giorno non mancano i casi di residenti fuori regione, 6, e quelli riferiti a residenti fuori regione, 10.

Sempre alto il numero dei decessi, 39, suddivisi tra la provincia di Bari, 19, quella di Brindisi, 2, in Capitanata 1, 10 nel leccese e 7 nel tarantino. Scende lentamente il numero dei ricoverati in ospedale, 36 in meno rispetto a ieri, per complessivi 2.169 pazienti, ma le terapie intensive hanno raggiunto ieri il picco di 270 pazienti ricoverati. Il numero più alto in assoluto per la Puglia da inizio pandemia.