In contagio in Puglia risale al 10,9 percento

Dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione si apprende che nelle ultime 24 ore dai 13,647 tamponi somministrati sono risultati 1.488 casi positivi, pari al 10,9 percento. Un leggero aumento rispetto a ieri, comunque lontano dai picchi raggiunti nella settimana di Pasqua. Nella provincia di Bari sono risultati positivi in 655, in quella di Foggia 56, nella Bat 155. Nelle province meridionali della Puglia i casi positivi sono 368 nel tarantino, 109 nel brindisino e 140 nel leccese. Altri due casi sono di residenti fuori regione, per altri 3 la provincia di residenza non è nota.

Sono 39 i decessi registrati nell’ultima giornata, di cui 18 nel barese, 2 nel brindisino, 3 nella Bat, 4 in Capitanata, 3 nel leccese, 9 in provincia di Taranto. Scende ancora il numero dei ricoverati, sono 2.205 con 23 pazienti in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti in giornata è di 1.294