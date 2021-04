Scende la curva del contagio in Puglia ma i decessi sono ancora tanti

È in discesa la curva del contagio. Dai 13.107 test sono risultati 1.191 nuovi casi di Covid, pari al 9 percento. È stato superato il picco in Puglia? Forse. Rimane però ancora preoccupante la circolazione del virus, e soprattutto il numero dei decessi che oggi segna 54 morti. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi casi registrati sono 256, nella provincia di Foggia 237, nella Bat 159. Nelel altre province pugliesi è sempre il tarantino a far registrare il numero più alto di contagi, 230, mentre nel brindisino sono 126 e nel leccese 179. Ancora 4 casi riferiti a residenti fuori regione.

Tra i deceduti 21 sono nel barese, 2 in provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 5 nel foggiano, 8 nel leccese, 14 in provincia di Taranto. Scende il numero dei ricoverati, sono 20 in meno rispetto a ieri, ma gli ospedali pugliesi sono sempre sotto pressione. I ricoverati sono infatti 2.228, di questi 265, il dato è di ieri, sono in terapia intensiva. Mai tanti da inizio pandemia. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.079. i tamponi somministrati da marzo dello scorso anno hanno superato i 2milioni.