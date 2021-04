Rimane al 13 percento l’incidenza del contagio sui test

Appare stabile da qualche giorno la percentuale sui temponi lavorati e i casi positivi rilevati. È ancora del 13 percento, nonostante i «numeri» sembrano più bassi. Ma come ogni lunedì il report della Regione fa sapere di meno test effettuati, 6.220 e di conseguenza meno casi registrati. In questo caso 815. Il maggior numero di positivi è sempre nella provincia di Bari, 297 nuovi casi, nella provincia di Foggia 172 e nella Bat 33. Nelle altre province sono stati rilevati 224 casi nel leccese, 26 nel tarantino e 59 nel brindisino. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per un altro caso la provincia di residenza non è nota.

Torna a crescere il numero dei decessi, sono 39, di cui 26 nel barese, 3 nel brindisino, 1 nella Bat, 5 in Capitanata, 1 nel leccese e 3 nel tarantino. Rimane stabile il numero dei ricoverati, sono 2.248, mentre i guariti sono 1.147.