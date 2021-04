Rimane al 13 percento la percentuale dei positivi in Puglia

Rimane intorno al 13 percento, anzi con qualche decimale in meno rispetto a ieri il rapporto tra test e positivi. Dai 10.485 tamponi lavorati, infatti, sono emersi 1.359 nuovi contagi. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi casi positivi sono 563, in Capitanata 257, nella Bat 143. Nelle altre province pugliesi sono stati individuati 187 nuovi casi nel tarantino, 123 nel leccese e 76 nel brindisino. Altri 4 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 6 casi la provincia di residenza non è nota.

Sono 15 i decessi registrati nelle ultime ore in Puglia. 2 sono in provincia di Bari, 3 in quella di Brindisi, 1 nel leccese e 9 nel tarantino. Torna a salire il numero dei ricoverati in ospedale, 19 in più rispetto a ieri, per complessivi 2.249 pazienti. Rallenta il numero dei guariti, oggi si ferma a 755. Superati complessivamente le 52mila unità degli attualmente positivi, mentre il numero complessivo dei decessi in Puglia ha raggiunto i 5.189.