Altri 1800 casi in Puglia, un lieve miglioramento rispetto ai giorni scorsi

Sono 1.804 i casi rilevati oggi dai 13.461 test somministrati, pari al 13,4 percento. Numeri complessivi in lieve miglioramento rispetto ai giorni scorsi, ma che fanno registrare ancora 530 casi nella provincia di Bari, 379 nella provincia di Foggia, 149 nella Bat. E ancora 366 casi nella provincia di Taranto, 213 in quella di Lecce e 154 nel brindisino. Altri 3 casi sono riferiti a personal la cui provincia di residenza non è nota.

C’è anche un lieve calo nei decessi, sono 31 quelli avvenuti nelle ultime 24 ore, la metà, 15, nell’area metropolitana di Bari, 6 nel brindisino, 4 nel foggiano, 6 nel tarantino. È un lieve discesa anche il numero dei ricoverati in ospedale, sono complessivamente 2.230, dieci in meno rispetto a ieri. Più costante è il numero dei guariti, sono 1.262 in una sola giornata.