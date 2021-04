Sono sempre alti i numeri del Covid in Puglia

È al 12,5 percento il rapporto odierno tra test e nuovi positivi. I tamponi lavorati sono stati 14.281 da cui sono emersi 1.791 casi. Nell’area metropolitano di Bari i nuovi contagi sono 625, nella provincia di Foggia 296, nella Bat 176. Nel tarantino i nuovi casi sono 327, nelle province salentine sono rispettivamente 177 nel brindisino e 176 nel leccese. Altri 5 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 9 casi non è nota a provincia di residenza. Continuano a diminuire i ricoverei in ospedale 36 in meno rispetto a ieri, ma la pressione su tutti i reparti, con 2.240 pazienti nelle corsie, rimane sempre alta.

Alto anche il numero dei decessi, 48 nelle ultime 24 ore, di cui 23 in provincia di Bari, 3 in quella di Brindisi, 1 nella Bat, 3 in Capitanata, 9 nel leccese, 8 in provincia di Taranto e un residente fuori regione.