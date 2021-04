La percentuale del contagio nella regione è al 13 percento

Sono stati 14.895 i test lavorati nelle ultime 24 ore. I positivi riscontrati sono 1.974, pari al 13 percento dei test. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi casi sono 809, nella provincia di Foggia 198, nella Bat 249. Nelle province meridionali della Puglia è sempre Taranto a far registrare il più alto numero di contagi, sono 323, nella provincia di Brindisi 194, in quella di Lecce 197. Ci sono poi 4 casi la cui provincia di residenza non è nota.

Ancora un picco di decessi in Puglia, 51 in una giornata, di cui 14 nel barese 4 nel brindisino, 3 nella Bat, 5 nel foggiano, 13 nel leccese e 12 nel tarantino. Sono complessivamente 2276 i pugliesi ricoverati in ospedale, 21 in meno rispetto a ieri. Sale per fortuna il numero dei guariti, oggi sono 1.897.