È picco di decessi in Puglia, 70, si tratta però di un riconteggio

È numero record di decessi quello riportato oggi dal bollettino regionale sulla pandemia in corso. «Ma – avverte l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, i 70 decessi registrati oggi sono dati relativi a una intera settimana, riportati solo adesso nel bollettino». Stando alle dichiarazioni di Lopalco i decessi rilevati nell’ultima giornata sarebbero 15. I dati più certi sarebbero invece quelli relativi al contagio che, su 5.759 tamponi lavorati, sono emersi 475 nuovi casi. Pari all’8,2 per cento.

I nuovi casi sono suddivisi in 161 nella provincia di Bari, 139, in Capitanata, 30 nella Bat, 48 in provincia di Brindisi, 90 in quella di Lecce, 15 nel tarantino. Altri 2 casi sono relativi a residenti fuori regione, mentre ulteriori 6 casi sono stati riattribuiti. Numeri certi anche sul fronte dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati ospedalizzati 82 contagiati, complessivamente son 2.240 i pazienti curati in ospedale, mentre sul fronte delle guarigioni il numero odierno è di 1.171