Pochi nuovi casi Covid ma percentuale alta in Puglia

Pochi i casi riportati oggi dal bollettino della Regione sull’andamento del contagio in Puglia. Ma quei numeri non devono illudere, perché la percentuale è del 17 percento, frutto dei 3.978 test da cui sono risultati positivi 677 tamponi. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 211, meno della Capitanata, almeno per oggi, che ne registra 265. Nella Bat i nuovi casi sono 23, nel leccese 125. Anche la provincia di Taranto registra pochi casi oggi, sono 44, mentre il brindisino registra «solo» 5 casi. I casi di residenti fuori regione oggi sono 3 a cui si aggiunge un caso la cui provincia di residenza non è nota.

I decessi riportati nella giornata odierna sono 20, di cui 9 nel barese, 2 nel brindisino, 2 nel foggiano, 6 nel tarantino e un ultimo decesso è relativo a un residente fuori regione. Nessuna illusione circa la diminuzione del contagio, dicevamo, tanto che altre 10 persone nelle ultime 24 ore sono state ricoverate in ospedale, con il numero complessivo che ha raggiunto i 2.158 pazienti. A guarire sono stati in 608, secondo il report regionale.