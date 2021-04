Ancora 1.628 casi nelle ultime 24 ore in Puglia

È al 16 percento il rapporta tra test e positivi in Puglia. Dai 10.128 tamponi lavorati, sono risultati 1.628 nuovi casi. Nella provincia di Bari i contagi riportati sono 588, in quella di Foggia 228, nella Bat 222. Numeri alti anche nella provincia di Taranto, che riporta 284 casi, in quella di Lecce con 231 contagi e nel brindisino con 68 casi. Ancora 3 casi sono di residenti fuori regione, ulteriori 4 casi sono attribuiti a persone la cui provincia di residenza non è nota.

Sono 15 i decessi riportati nelle ultime 24 ore, 5 nel barese, 3 nel brindisino, 1 nella Bat, 1 nel foggiano, 4 nel tarantino, 1 residente fuori regione. Rimane stabile il numero dei ricoverati in ospedale, «sono» 6 pazienti in più rispetto a ieri, ma il numero dei contagiati assistiti nelle loro abitazioni ha superato quota 49mila. A guarire nelle ultime ore sono stati in 528.