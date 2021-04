Il virus ancora galoppa in Puglia

Superata quota 50mila degli attualmente positivi in Puglia. Nella sola giornata di oggi i nuovi casi sono 2.142 per al 15,7 percento dei 13.636 tamponi lavorati. Nella provincia di Bari i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 711, in Capitanata 241, nella Bat 183. Nella altre province pugliesi sono stati riportati 574 casi nel tarantino, 256 nel leccese e 173 nel brindisino. Ancora 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota.

Sono 23 i decessi riportati oggi, 12 nel barese, 1 in provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 1 nel foggiano, 1 nel leccese e 4 in provincia di Taranto. Continua a essere in ascesa il numero dei ricoveri, 11 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.153 ospedalizzati. 700 i guariti in un giorno. Da inizio pandemia, il virus sono stati somministrati quasi 2milioni di tamponi in Puglia, il dieci percento circa risulta aver contratto il Covid 19.