Rimane alta la pressione sugli ospedali pugliesi per il numero dei ricoveri per Covid

Rimane ancora sopra i 2mila il numero dei casi registrati oggi in Puglia, con una lieve flessione della percentuale dei positivi, Dai 14.031 test, numero record per la regione, sono risultati 2.044 contagiati, pari al 14,5 percento. Nella provincia di Bari i casi riportati sono 776, in quella di Foggia 336, nella Bat 194. Nel Salento, l’area pugliese che più sta facendo preoccupare per il numero di casi in relazione alla popolazione, i nuovo contagi sono 137 in provincia di Brindisi, 217 in quella di Lecce. Ne tarantino si continua ad assistere sempre a un numero elevato di contagi, arrivati oggi a 415. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione mentre ben 34 casi sono stati riattribuiti.

I decessi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore sono 25. Di questi 13 sono nel barese, 1 nel brindisino, 7 nel foggiano, 1 nel leccese, 3 nel tarantino. È sempre alta la pressione sugli ospedali con 27 nuovi ricoveri, che portano il numero complessivo dei pazienti a 2.142. E’ costantemente sopra i mille, per fortuna, il numero dei guariti. Oggi sono 1.304. Il numero complessivo dei contagiati da inizio pandemia, in Puglia sfiora ormai quota 200mila. Di questi oltre il 95 percento sono gli asintomatici o che presentano pochi sintomi.