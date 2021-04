Torna il fenomeno delle chiazze rosse nel nostro mare

Sono riapparse le chiazze rosse sul pelo dell’acqua di mare, assai visibili nel tratto vicino al Piazzale Aeronautica. Un fenomeno che si sta ripresentando a distanza di un anno e che aveva suscitato non poco allarme. Si tratterebbe della fioritura di una microalga, la «Noctiluca miliaris», che di notte diventa addirittura fluorescente. A favorire la fioritura dell’alga, il mare calmo la temperatura alta dell’acqua l’irraggiamento solare. Nessun pericolo per l’uomo, ma è un altro segnale del cambiamento climatico in corso. L’alga ha infatti una origine tropicale. Il surriscaldamento dei mari sta favorendo la sua crescita anche alle nostre latitudini.