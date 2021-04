Lopalco: «Il virus vive di contatti, proteggiamo le persone non ancora immunizzate»

«La circolazione del virus in Puglia rimane alta e i contagi comunicati toccano quota 2.369, un dato mai registrato dall’inizio dell’emergenza. La pressione sul sistema sanitario è elevatissima. Ecco perché è importante rispettare le misure di sicurezza e prevenzione. Nonostante le norme limitino al minimo le possibilità di spostamento, è visibile a tutti che in giro c’è ancora troppa gente, in ogni luogo». Lo afferma l’assessore alla sanità pugliese Pierluigi Lopalco a commento dei dati diffusi oggi sull’andamento della pandemia nella nostra Regione.

Dati che ribaltano quella appena accennata stabilità riscontrata da inizio settimana, almeno nella percentuali. Percentuale che risale al 17,8 percento, frutto dei 13.239 test che hanno fatto rilevare, come sottolineava Lopalco, 2.369 casi. Se la provincia di Bari è quella che continua a riportare il numero di nuovo contagio più alto in assoluto rispetto alle altre province pugliesi, 860 casi, è il Salento a far destare maggiori preoccupazioni per il numero di contagi in rapporto alla popolazione residente e quindi con l’incidenza più alta. Le province di Brindisi e Lecce, infatti riportano di 150 e 291 casi, con la provincia di Taranto che ne registra 374. Non va per niente meglio in Capitanata, ma i qui i 562 casi sono spalmati in un territorio be più vasto, mentre la Bat ne riporta 131. Ci sono poi 5 casi attribuiti a residenti fuori regione e ulteriori 4 casi sono stati riattribuiti.

Sempre alto il numero dei decessi, sono 36 in Puglia, di cui 19 nel barese, 6 nel brindisino, 1 nella Bat, 4 nel foggiano, 1 nel leccese e 5 nel tarantino. Riprende a salire alche il numero dei ricoverati, sono 2.115 complessivamente, 15 in più rispetto a ieri, mentre il numero dei guariti si mantiene costantemente oltre i mille. Son per l’esattezza 1.158 quelli guariti nelle ultime ore. «Il virus vive di contatti – ribadisce Lopalco commentando i dati odierni – Evitiamo di affollare i luoghi pubblici, facciamo la spesa in orari non di punta, proteggiamo le persone non ancora immunizzate e evitiamo di farci gli auguri di Pasqua di persona. Una visita di cortesia per scambiarsi gli auguri può essere il preludio di una tragedia. Il virus cammina su chi si incontra, si saluta o si abbraccia e si propaga ad altissima velocità».