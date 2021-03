Piccoli segnali di stabilità nella curva del contagio

I numeri e le percentuali continuano a essere alti, con qualche lieve segnale di inversione di tendenza rintracciabile tra i guariti e i nuovi casi. Numeri che oggi quasi si equivalgono. Dai 13.847 tamponi lavorati, i nuovi casi sono 1.962, pari al 14,1 percento. Nell’area metropolitana di Bari i contagi registrati sono 767, nella provincia di Foggia 195, nella Bat 195. Più a sud della Puglia i casi sono 329 nella provincia di Taranto, 284 in quella di Lecce e 185 nella provincia di Brindisi. Un caso è registrato a un residente fuori regione, di altri 6 casi la provincia di residenza non è nota.

Ancora un picco di decessi, 43, di cui 18 nel barese, 4 nel brindisino, 6 nella Bat, 1 nel foggiano, 6 nel leccese, 8 nel tarantino. Se l’indicatore sui decessi è l’ultimo a scendere per considerare quanto meno maggiore sicurezza nel contagio, altri indicatori sono quelli relativi ai ricoveri in ospedale, che oggi fanno registrare 27 ingressi in meno. Per un totale di 2.100 pazienti. Come dicevamo il numero dei guariti è di poco inferiore al quello dei nuovi contagi. Sono 1.830 le persone ammalate che sono risultate negative dopo l’ultimo tampone ricevuto.