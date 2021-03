Decreto Sostegni: proroga CIG, blocco licenziamenti e rapporti a termine

E’ stato prorogato dal Decreto Sostegno il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici fino al 30 giugno 2021, termine aumentato fino al 31 ottobre 2021 solo per le imprese che utilizzano assegno ordinario e cassa in deroga.

Restano escluse dal divieto di licenziamento le ipotesi di cessazione definitiva dell’attività d’impresa, fallimento dell’azienda oppure per accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario.

Altra misura prorogata a sostegno dei lavoratori è la cassa integrazione.

Il datore di lavoro che sospende o riduce la propria attività lavorative per eventi riconducibili al Covid può quindi richiedere la misura di integrazione salariale per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in caso di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) ed invece per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 per la cassa integrazione in deroga (CIGD)

È confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.

Per finire al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza il Decreto Sostegno ha confermato per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato. Il datore di lavoro può, dunque, rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.