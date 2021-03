Si abbassa la percentuale dei positivi ma i numeri sono sempre alti

Appena sotto il 15 percento il dato odierno diffuso dal bollettino regionale sull’andamento del Covid. Dai 5.142 test processati, infatti, sono risultati 786 nuovi casi. Si questi, circa la metà, 350, in provincia di Bari. Nella provincia di Foggia i nuovi contagi sono 176, nella Bat 28. Nelle province meridionali della Puglia, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 casi nel tarantino, 90 nel brindisino, 99 nel leccese. Un ultimo caso è riferito a un residente fuori regione. Sempre sostenuto il numero dei decessi, 33 nell’ultimo giorno, di cui 18 nel barese, 2 nel brindisino, 2 nella Bat, 7 nel foggiano, 2 le leccese e altrettanti nel tarantino. Non si fermano gli ingressi in ospedale dei pazienti covid, sono 62 in più rispetto a ieri, per un numero complessivo che ha raggiunto i 2.100 ospedalizzati. Torna sopra quota mille il numero dei guariti, sono 1.159. Gli attualmente positivi hanno superato abbondantemente 46mila casi.