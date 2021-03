Sfiora il 19 percento la percentuale dei positivi in Puglia

Il Covid gira ancora in maniera consistente in Puglia e segna un altro picco. Questa volta nelle percentuale tra i tamponi effettuati e i casi riscontrati. Quasi il 19 percento è il rapporto, frutto di 9.473 test e 1.788 nuovi casi. Nella provincia di Bari i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 561, in quella di Foggia 286, nella Bat 125. Nella provincia di Brindisi i nuovi casi sono 155, nella provincia di Lecce 296, in quella di Taranto 355. Altri 7 casi sono di residenti fuori regione, ulteriori 3 casi sono di provincia di residenza non nota.

I decessi registrati oggi sono 14, di questi 5 nel barese, 2 nel brindisino, 2 nel foggiano e 5 nel tarantino. Sono abbondantemente sopra i 2mila i ricoverati in ospedale, 2038 per l’esattezza, i guariti sono 531. Attualmente i positivi in Puglia sono 46.880.