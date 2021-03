Anche oggi oltre 2mila casi in Puglia

È stabilmente sopra il 15 percento il rapporto tra test lavorati e casi di Covid in Puglia. Sono stati 12.742 i tamponi effettuati, da cui sono emersi 2.008 contagiati dal virus. Nel dettaglio 820 sono i casi nella provincia di Bari, 233 in quella di Foggia e 165 nella Bat. Mai così tanti casi nella provincia di Taranto, 400, nelle province salentine i contagi registrati nell’ultima giornata sono 147 nel brindisino, 236 nel leccese. Altri 2 casi sono di residenti fuori regione, per altri 5 casi la provincia di residenza non è nota.

Sono 32 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 11 nell’area metropolitana di Bari, 3 nella provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 2 in Capitanata, 2 in provincia di Lecce e 10 in quella di Taranto. Sul fronte dei ricoveri si registrano 2005 pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi, un altro numero record da inizio pandemia, mentre, per fortuna, le guarigioni sono sempre sopra quota mille, 1.135 per l’esattezza.