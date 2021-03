Sempre numeri record quelli del contagio in Puglia

Sono numeri record quelli che il Covid 19 sta facendo registrare in Puglia. Anche oggi i casi rilevato sono oltre i 2mila. Esattamente 2.162 a fronte dei 12.135 test lavorati. Pari a una percentuale che è del 17,8 percento. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi contagi sono 817, nella provincia di Foggia 382, nella Bat 160. Non va meglio nelle altre province pugliesi che fanno registrare 381 casi nel tarantino, 176 nel brindisino e 243 nel leccese. Come è ormai da tempo continuano a essere registrati casi di residenti fuori regione, sono 8, a cui si aggiungono altri 5 casi riferiti a persone la cui residenza non è nota.

Numeri record anche per i decessi, 41 nell’ultima giornata, di cui 25 nella sola provincia di Bari, 1 in quella di Brindisi, 4 in Capitanata, 5 in provincia di Lecce e 6 in quelle di Taranto. Sostanzialmente invariato il numero dei ricoverati, 4 in più rispetto a ieri, il che porta a 1.997 i pazienti ospedalizzati. Per fortuna è sempre sopra i mille il numero dei guariti, sono 1.502, ma preoccupano le terapie intensive che, con 231 pazienti assistiti, sono ben oltre il 30 percento la loro capacità e la soglia di sicurezza indicata dal Ministero della Salute.

«Quello di oggi è purtroppo un nuovo record di casi per la nostra regione – ha dichiarato l’assessore alla sanità pugliese Pierluigi Lopalco - Va ribadito che i dati riportati in un giorno si riferiscono comunque a test positivi seguiti anche nei giorni precedenti e comunicati solo oggi. Dobbiamo comunque confermare che, se pur con un cenno di rallentamento provocato dalle misure previste dalla zona rossa, la circolazione del virus è ancora molto elevata e ribadiamo dunque l'invito ai cittadini al rispetto assoluto delle regole. Bisogna uscire di casa solo se necessario e per il tempo strettamente necessario, seguendo le norme di igiene e distanziamento».